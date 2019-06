Idris Elba vill göra romantisk komedi

Foto: Taylor Jewell/AP/TT

Han har spelat gangster i "The wire", tiger i "Djungelboken", rymdkapten i "Prometheus" och skoningslös krigsherre i "Beast of no nation". Men en sak har Idris Elba inte gjort: romantisk komedi.

Det är det däremot dags för nu, om den brittiske filmstjärnan själv får bestämma. I en intervju i amerikanska säger han:

– Jag har gjort "Daddy's little girls" och den hade lite av det där i sig, men jag skulle älska att göra en riktigt tvättäkta romantisk komedi. det har jag aldrig fått chansen att göra.

På frågan om vem som i så fall skulle vara hans motspelare är han däremot svävande:

– Jag tänker inte på någon särskild. Det handlar mer om själva historien, att hitta den rätta storyn som fyller folks hjärtan med kärlek och romantik och alla den sortens känslor, säger han.

Idris Elba är just nu aktuell i BBC-serien "Luther".