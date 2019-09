Foto: Charles Sykes/AP/TT

Electric Light Orchestra, eller Jeff Lynne's ELO som bandet numera kallas, släpper ett nytt album den 1 november, skriver .

Albumet heter "From out of nowhere". Jeff Lynne berättar att de nya låtarna ska förmedla en "känsla av optimism" och att titellåten handlar om "hopp och frälsning".

Electric Light Orchestra bildades i Birmingham, England, 1970 av Jeff Lynne, Roy Wood och Bev Bevan, senare tillkom även Richard Tandy. 2017 valdes bandet in i Rock and Roll Hall of Fame. De är kända för låtar som "Mr blue sky", "Don't bring me down" och "Livin' thing".

I dag återstår endast Jeff Lynne, som turnerar och spelar in musik under namnet Jeff Lynne's ELO. Det senaste albumet, "Alone in the universe", kom 2015.