15-faldigt grammynominerade gitarristen och låtskrivaren Joe Satriani kommer till Sverige i vår. Den 30 april gör amerikanen en spelning på Fryshuset i Stockholm.

Satriani beskrivs ofta som en världens största inom den instrumentala rockmusiken, med över 10 miljoner sålda album sedan debuten med "Not of this earth" 1986.

Med sig på turnén, som går under namnet "The shapeshifting tour, har Satriani bland andra trummisen Kenny Aronoff, basisten Bryan Beller och keyboardisten Rai Thistlethwayte.