John Lundvik: Hela Europa knackar på dörren

Fakta

John Lundvik föddes 1983 i Storbritannien men flyttade till Sverige och Växjö som sexåring.

Han har bland annat skrivit låten “When you tell the world you’re mine” tillsammans med Jörgen Elofsson, som framfördes av Björn Skifs och Agnes Carlsson vid vigseln av kronprinsessparet 2010.

2018 debuterade John Lundvik i Melodifestivalen med låten “My turn”, och kom på en tredjeplats i finalen. I år står han som vinnare med låten “Too late for love”.

John Lundvik har även skrivit Storbritanniens bidrag i Eurovision Song Contest, “Bigger than us”, som framförs av Michael Rice.