John Lundvik: Nyttigt att inte vara för säker

Melodifestivalen – check, semifinalen – check. Nu är det bara finalen av Eurovision Song Contest kvar för John Lundvik och The Mamas.

Under torsdagen lyckades John Lundvik och The Mamas övertyga publiken ute i Europa om att de förtjänar en finalplats i Eurovision Song Contest. Lundvik har länge varit säker på att han skulle klara sig vidare i semin, men under väntan på resultatet i green room såddes ett frö av oro hos den svenska representanten.

– Plötsligt började jag känna att "blir det här verkligen av?". Jag tror att det kan vara ganska nyttigt att man inte är för säker. Men låten är bra, numret är bra, vi förtjänar att vara i final, säger han.

Nu är det klart att John Lundvik kommer att tävla i den första halvan av finalen – som nummer nio av 26 finalbidrag. Den andra halvan anses vara mer fördelaktig, då det är lättare att komma ihåg bidragen som uppträder sist.

"Vilken respons"

Semifinalen började sändas 22.00 israelisk tid, och det var först flera timmar efter midnatt han var färdig med presskonferensen och efterföljande intervjuer. Något speciellt festligt firande var det inte tal om.

– Nu är klockan mycket, om någonting är öppet blir det en bit mat, sedan ska jag fira med lite sömn. Det har jag inte fått på länge, sade en trött Lundvik.

Under repetitionerna inför semifinalen drabbades det svenska teamet av tekniska problem, men i skarpt läge flöt det på som det skulle.

– För mig kändes det jättebra, jag sjöng bra, hade kul, bra "connection" med The Mamas. Men framförallt arenan, herregud vilken respons, säger John Lundvik.

Eurovision är hans största framträdande hittills, och ännu fler lär titta på finalen.

– Man hinner inte tänka så mycket, man har hög puls och vill göra bra ifrån sig. Det gäller att tänka att ingen tittar och försöka tro på sig själv. Det har fungerat hittills.

"Europa får sköta röstandet"

Innan finalen ska han tillsammans med sitt team se över kameravinklar, ljus och positioner på scenen – för att eventuellt slipa på numret.

– Funkar det kommer vi att köra på samma, är det någonting som vi vill ändra på så ändrar vi på det, säger John Lundvik.

I finalen kommer han bland annat att möta den stora förhandsfavoriten Duncan Laurence som representerar Nederländerna med låten "Arcade". Dessutom har Australiens Kate Miller-Heidke gått om John Lundvik som tävlingens näst största favorit. Det svenska hoppet vill själv inte säga vem som han tycker är det största hotet.

– Jag önskar att jag kunde svara på det, men vi kan bara gå in och göra vår sak, så får Europa sköta röstandet, säger han.

Finalen av Eurovision Song Contest sänds klockan 21.00 i SVT1 i morgon, lördag.

Fakta Fakta: De tävlar i finalen Startordningen i ESC-finalen: 1) Malta: Michela Pace – "Chameleon". 2) Albanien: Jonida Maliqi – "Ktheju tokës". 3) Tjeckien: Lake Malawi – "Friend of a friend". 4) Tyskland: Sisters – "Sister". 5) Ryssland: Sergej Lazarev – "Scream". 6) Danmark: Leonora – "Love is forever" 7) San Marino: Serhat – "Say na na na". 8) Nordmakedonien: Tamara Todevska – "Proud". 9) Sverige: John Lundvik – ”Too late for love". 10) Slovenien: Zala Kralj & Gasper Santl – "Sebi". 11) Cypern: Tamta – "Replay". 12) Nederländerna: Duncan Laurence – "Arcade". 13) Grekland: Katerine Duska – "Better love". 14) Israel: Kobi Marimi – "Home". 15) Norge: Keiino – "Spirit in the sky". 16) Storbritannien: Michael Rice – "Bigger than us". 17) Island: Hatari – "Hatrid mun sigra". 18) Estland: Victor Crone – "Storm". 19) Vitryssland: Zena – "Like it". 20) Azerbajdzjan: Chingiz – "Truth". 21) Frankrike: Bilal Hassani – "Roi". 22) Italien: Mahmood – "Soldi". 23) Serbien: Nevena Bozović – "Kruna". 24) Schweiz: Luca Hänni – "She got me". 25) Australien: Kate Miller-Heidke – "Zero gravity". 26) Spanien: Miki – "La venda". Visa mer...