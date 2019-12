Kändisar får kritik efter saudisk festival

Foto: Pressbild

Foto: Jordan Strauss

Foto: Pressbild

Flera kända skådespelare var på plats under musikfestivalen MDL Beast i helgen. Nu får kändisarna hård kritik för sitt deltagande och anklagas för att ha fått betalt för att bättra på landets rykte, skriver

I helgen anordnades en festival med över hundratusen deltagare i Saudiarabien. Något som hade varit otänkbart för ett antal år sedan då polis kunde storma restauranger som spelade musik, skriver nyhetsbyrån AP.

De senaste åren har landet infört vissa liberaliseringar men myndigheter har fortsatt slå ned hårt mot kritiker. Festivalen MDL Beast beskrivs som den senaste i raden av landets försök att bättra på sitt rykte.

Enligt Instagramkontot Diet Prada, som har omkring 1,6 miljoner följare, fick många av skådespelarna och modellerna som åkte till festivalen sex- eller åttasiffriga utbetalningar av arrangören. Men enligt arrangören har så stora summor inte betalts ut, de bekräftar däremot att vissa personer fått pengar för att uppmärksamma festivalen, rapporterar AP.

Armie Hammer, känd från bland annat "Call me by your name" och ”Mannen från UNCLE”, beskriver festivalen som ett kulturellt uppvaknande för det ultrakonservativa landet.

"Det kändes som ett skifte i kulturen. En förändring. Som Woodstock på 60-talet," skriver stjärnskådisen på Instagram.

Modellen Emily Ratajkowski tackade däremot nej till erbjudandet om att åka till Saudiarabien.

”Det är väldigt viktigt för mig att vara tydlig med mitt stöd för kvinnor, hbtq-samhället, yttrandefrihet och rätten till fri press. Jag hoppas att de orättvisorna kommer få mer uppmärksamhet nu när jag går ut med det här," skriver hon på Instagram.