Karim och Sarri i konspirationskomedi

Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Alexander Karim och Olle Sarri spelar två av rollerna i SVT:s nya satsning "We got this".

I ett pressmeddelande från SVT beskrivs serien som ”'Big Lebowski möter Palme-utredningen" – en konspirationskomedi som kretsar kring en amerikan boende i Sverige. För att lösa sina egna ekonomiska problem ger han sig i kast med uppgiften att försöka lösa Palmemordet.

Skapare av serien är amerikanen Schiaffino Musarra, som också skrivit manus tillsammans med Santiago Gil och Patrik Eklund. Serien har premiär nästa år och i övriga roller syns bland andra Anki Larsson och Sandra Andreis.