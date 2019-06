Kärlek i en värld utan Beatles

Foto: Jonathan Prime/Universal Pictures/AP/TT

Beatlesklassiker är dyra. Det fick filmtungviktarna Danny Boyle och Richard Curtis erfara när de skapade romantik i en värld där signaturen Lennon-McCartney aldrig existerat. Endast amatörmusikern Jack kan deras låtar.

När två av Englands mest framgångsrika filmregissörer slår sig ihop, vad blir då resultatet?

Det blir ”Yesterday”, en romantisk komedi om en värld där Beatles aldrig har funnits, och en ung sångare blir världsberömd när han säger att det är han som är upphovsman till deras sånger.

– Man hade kunnat göra en hel film för pengarna vi fick betala för att få göra covers på alla Beatles-klassiker, säger Danny Boyle till TT.

Märkligt strömavbrott

Danny Boyle är mannen bakom succéer som ”Trainspotting” och ”Slumdog Millionaire”. Han har regisserat ”Yesterday” efter ett manus skrivet av Richard Curtis, som tidigare skrivit "Fyra bröllop och en begravning” och ”Notting Hill” och dessutom både skrivit och regisserat ”Love actually”. De är med andra ord två av brittisk films verkliga tungviktare som nu samarbetat för första gången.

I ”Yesterday” möter vi Jack (Jack Malik), en amatörmusiker, som backas upp av sin barndomsvän och manager Ellie (Lily James). Jack tappar medvetandet efter en olycka då hela världen under några sekunder råkar ut för ett märkligt strömavbrott. När han vaknar upp har mycket har förändrats och försvunnit – bland annat har Beatles aldrig existerat för någon annan än honom. Jack börjar spela deras sånger, säger att det är han som har skrivit dem, och blir världsstjärna.

"Tror inte Paul McCartney sett den"

– Vi hade inte gjort filmen om de som finns kvar av Beatles hade sagt nej. Nu vet vi att Ringo och George Harrisons änka har sett den, och de tyckte om den. Jag tror inte Paul McCartney sett den ännu, säger Richard Curtis.

Han är expert på romantiska komedier, något Danny Boyle inte är. Boyle säger:

– Att göra en romantisk komedi är ett seriöst jobb. Det måste se ut som om jobbet görs utan minsta ansträngning, och det har tagit åratal för mig att lära mig det. Man måste lita på sina skådespelare, man får inte manipulera dem, det gäller att ha perfekt timing. Det gäller att få publiken att tro på kärlekshistorien, vilket är en mycket delikat uppgift.

– Ellie älskar Jack, hon tror på honom, hon älskar det han gör. Det är det vackra i filmen.

Femton Beatles-klassiker

Musik är givetvis en stor del av filmen. Jack sjunger femton Beatles-låtar, allt från "Let It be" till "Here comes the sun" och "All you need is love". Alla klassiker, men inte nödvändigtvis Richard Curtis egna favoriter.

– Vi valde de femton mest kända och populära. Det fanns andra som jag personligen hade velat ha med, men historien fungerade bättre med de mest kända, säger han.

Över eftertexterna ligger originalversionen av ”Hey Jude”.

– Vi ville ha en med en originalinspelning. Så här finns alla sju minuterna av ”Hey Jude”. Det kostade. Det var inte alls lika dyrt att köpa rättigheterna att göra covers, konstaterar Danny Boyle.

Många av dagens unga lever förstås redan i en värld där "beatles" inte är något annat än det engelska ordet för skalbaggar. Richard Curtis har fyra barn – vilken är deras relation till Beatles? Han skrattar.

– Min mellanson älskar dem. Min yngste tycker det är som barnkammarsagor. Så det är en blandning. Men jag minns skolavslutningar där barnen till sist står hand i hand och sjunger ”We can work it out”. Och så kommer det att fortsätta.