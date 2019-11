Karlskoga upp i topp – hade målfest mot AIK

Foto: Tommy Pedersen/TT

Toppen mot botten.

Det kunde bara sluta på ett sätt.

Karlskoga körde över AIK med 6–1 och gick upp i serieledning i hockeyallsvenskan.

Tre lag har ryckt ifrån de andra i Sveriges näst högsta serie i ishockey. Karlskoga, Björklöven och Modo toppar tabellen och värmländska Karlskoga, som tippades utanför topp tre inför säsongen, har greppet högst upp efter en ny seger, 6–1 hemma mot krisande jumbon AIK.

Karlskoga, som har spelat fler matcher än både tvåan Björklöven och trean Modo, hamnade förvisso i underläge med 0–1 drygt sju minuter in i den första perioden men gjorde sedan fyra raka mål i andra perioden och drog ifrån till 4–1.

En ny mardröm för AIK.

– Jag vet inte vad vi gör, vi slutar spela totalt och släpper in fyra riktigt billiga mål. Proppen är ur lite grann, sade AIK:s Johan Larsson till C More i andra periodpausen.

Karlskoga utökade ledningen med ytterligare två mål i sista perioden och vann till slut med 6–1.

Det var värmlänningarnas tredje raka seger.

Även tvåan Björklöven hade en bra kväll och vann med 5–3 hemma mot Vita Hästen. Amerikanske poängkungen Justin Crandall noterades för två mål, precis som Vita Hästens Arvid Degerstedt, och Björklöven är tvåa poäng bakom serieledande Karlskoga med en match mindre spelad.

Trean Modo, som möter fyran Västerås hemma på onsdag, är tre poäng bakom Karlskoga med två matcher mindre spelade.