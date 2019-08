Karlssons islossning knäckte Östersund

Foto: Thomas Johansson/TT

En kanonträff, ett löst skott – och en exakt halvvolley. Tre mål på elva minuter knäckte Östersund.

Det var Jesper Karlssons show som låg bakom Elfsborgs 4–1-seger.

Han värvades till Elfsborg 2017 som 18-årig anfallstalang. Då hade han redan gjort sju allsvenska mål för Falkenberg.

Men i Boråsklubben var Jesper Karlsson mållös i 40 allsvenska matcher och det dröjde mer än två år innan han fick in sin första boll för gulsvart.

Det hände mot AFC Eskilstuna i maj i år.

På måndagskvällen sköt Jesper Karlsson två fenomenala mål inom loppet av elva minuter. Och däremellan gjorde han en minst lika sevärd assist.

– Det har varit en tuff tid för mig. Skönt att få gå ut och spela fotboll och visa lite vad jag kan, sade Jesper Karlsson till C More.

Lyssnade på råden

Elfsborg 3, Östersund 0. De vita siffrorna lyste på Borås Arenas storbildsskärm redan halvvägs in i första halvlek. Detta efter Jesper Karlssons enorma dominans.

I den 13:e minuten drog högeryttern till stenhårt, ribba in från sådär 30 meter.

– De tjatar på mig varje träning och match att jag ska sluta dribbla och skjuta istället. Jag lyssnade den här gången!

I den 17:e minuten hade Jesper ett bättre läge. De flesta trodde att han skulle skjuta igen. Men han vände, vred, vrickade – och spelade in till Per Frick som rullade in 2–0.

– De gillar ju inte när jag dribblar, men nu blev det bra. Och Per gjorde det som en "striker" ska göra, sade Karlsson till C More.

I den 23:e minuten slog Rami Kaib ett svepande inlägg bakifrån. Precis vid andra studsen klippte Jesper Karlsson till på halvvolley. Bollen satt exakt innanför stolpen.

Först 40 matcher utan mål. Men sedan har han gjort fyra mål på elva matcher. Och dessutom tre målpassningar.

Jesper Karlsson har kommit igång. Och Elfsborg klev nu förbi både Östersund och Örebro, upp till åttonde plats i allsvenskans tabell.

Det blev en gnutta spännande på slutet när Tom Pettersson hade nickat in en reducering på hörna. Men på tilläggstid pangade Deniz Hümmet in 4–1 för Elfsborg.