Kevin Spacey dök oanmäld upp i rätten

Foto: Steven Senne/AP/TT

Trakasserianklagade skådespelaren Kevin Spacey dök under måndagen upp vid en förhandling i domstolen i Massachusetts, trots att han inte var tvungen att närvara. Spaceys uppdykande var överraskande, eftersom han tidigare bett om att få slippa närvara vid förhandlingarna, skriver .

Förhöret gällde det fall där Spacey anklagas för att ha ofredat en 18-årig man på en bar 2016. Spacey förnekar brott, det förklarade hans advokat vid ett förhör i januari, det enda tillfälle då Spacey tidigare infunnit sig i domstolen.

Vid dagens förhandling bad Kevin Spaceys försvarsadvokater om att få tillgång till 18-åringens mobiltelefon. De tror att det kan finnas bilder och meddelanden som raderats från telefonen som skulle kunna hjälpa försvaret att bevisa att Spacey är oskyldig. Dessutom bad man domaren att påskynda en kommande rättegång, men fick svaret att den kommer att inledas tidigast till hösten.

Detta är det första åtalet mot Kevin Spacey som lett till domstolsförhandling. Totalt har omkring 30 män riktat anklagelser mot honom sedan metoo-rörelsen drog i gång i slutet av 2017. Sedan dess har hans rollfigur klippts bort från filmen "All the money in the world" och han har fått sparken från sin huvudroll som Frank Underwood i tv-serien "House of cards".