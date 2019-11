Kim Lilja fick lämna "Idol"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Trots draghjälp från The Sounds Maja Ivarsson räckte det inte hela vägen för Kim Lilja i "Idol"

Idoldeltagarna var inte ensamma på scenen under den sjunde fredagsfinalen i TV4-progammet utan fick sällskap av några av Sveriges största artister. Ensam var heller inte Pär Lernström, som fick Linnea Henriksson, som medverkade i "Idol" 2010, vid sin sida.

Det blev en kväll av idel hyllningar från juryn.

– Jag är superstolt över våra idoler och det artisterna har gett dem är väldigt fint att se, sade Nikki Amini efter allas framträdanden.

"Sveriges bästa sångerska"

Att Carola ställde upp och sjöng sin "Genom allt" med Gottfrid Krantz visade också på den väletablerade artistens självdistans. Bland annat hade hon önskat att få ha en stor fläkt riktad mot scenen under numret, en önskan som uppfylldes av produktionen.

– Enligt mig är hon Sveriges bästa sångerska. Jag hade aldrig trott jag skulle få sjunga med Carola i hela mitt liv, sade Gottfrid Krantz i programmet.

Och juryn var inte sen att prisa framträdandet.

– En stor eloge till Carola som lyfter dig på det här sättet. Jag blir helt lycklig av det här framträdandet, det är det bästa jag sett i "Idol", sade Nikki Amini.

Två hängde löst

Men med sex deltagare kvar var det förstås två som ändå var tvungna att hänga löst. Det stod mellan Dao Di Ponziano Molander och Kim Lilja, varav den förstnämnda sjöng "Effortless" tillsammans med Sabina Ddumba och Kim Lilja sjöng The Sounds "We're not living in America" med Maja Ivarsson.

Till slut var det Kim Lilja som fick lämna. Nu är det bara fem deltagare kvar i tävlingen.