Kiss tar avsked av den svenska publiken

Foto: Amy Harris

Kiss gör två Sverigespelningar under sin stora avskedsturné. Den 23 juni nästa år spelar bandet på Scandinavium i Göteborg och 25 juni på Tele2 Arena i Stockholm. För ett par veckor sedan offentliggjorde bandmedlemmarna själva spelplatserna under en pågående Karibienkryssning, men nu bekräftas datumen även av den svenska arrangören, Live Nation.

"End of the road world tour" kallar Kiss sin avskedsturné som inleddes i Vancover i januari i år. Många spelningar återstår innan den avslutas den 17 juli 2021 i New York.