Foto: Stina Stjernkvist/TT

Chris Kläfford är en av sju semifinalister i amerikanska talangtävlingen "America's got talent", rapporterar .

Den svenske idolvinnaren framförde sin egen låt ”Cold at the altar” i direktsändning. Juryn var inte helt övertygad, men Kläfford lyckades charma tittarna tillräckligt för att ta sig vidare från kvartsfinalen.

Hon gjorde entré i programserien med sin cover av John Lennons "Imagine", och tog sig senare vidare till nästa steg med den egna låten "Something like me".

Kläfford beskriver på avgörandet som en pärs, och tackar för alla fina ord och allt stöd som han har fått under resans gång.

"Jag älskar er alla" avslutar han, med ett hjärta och USA:s flagga.