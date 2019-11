Kommun kräver handhälsning för anställning

Foto: Anders Wiklund/TT

Den som vill ha anställning inom Trelleborgs kommun måste gå med på att skaka hand. Så lyder kommunens nya krav – trots att det strider mot grundlagen, rapporterar .

Idén kommer från Sverigedemokraternas oppositionstråd i kommunen, som tidigare lämnat in en motion med förslaget att den som "av religiösa eller kulturella skäl vägrar att hälsa på motsatta könet genom traditionell handhälsning” inte ska anställas.

Att arbetssökande inte vill skaka hand med det motsatta könet är dock inget problem i kommunen, enligt kommunalrådet Mikael Rubin (M).

– Nej, men vi vill markera. Det är ett problem om vi inte vågar stå upp för vår kultur och vårt sätt att leva, säger han till tidningen.

Liknande motioner har tidigare avslagits, och enligt tjänstemännens beredning strider förslaget mot den grundlagsskyddade religionsfriheten. Men efter att både Moderaterna och Sverigedemokraterna röstat ja tänker kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att anta förslaget.

– Det är vanligt svenskt folkvett att skaka hand. When in Rome, do as the Romans, säger Rubin och tillägger att man vill testa lagstiftningen.