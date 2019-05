Krigsfråga får Polen att nobba Israel

Foto: Czarek Sokolowski/AP/TT

Efter protester i helgen har Polen stoppat en israelisk delegation som med början på måndagen skulle besöka landet. Enligt den polska regeringen försökte Israel styra om besöket så att det skulle handla om återbördande av egendom som stals från judar under andra världskriget.

"Polen har beslutat att ställa in besöket eftersom Israel i sista minuten ändrade delegationens sammansättning på ett sätt som signalerar att samtalens fokus i första hand ska vara frågor kopplade till egendomsåterförande", heter det på det polska utrikesdepartementets webbplats.

Frågan är högaktuell sedan en ganska färsk lag i USA väckt oro och debatt i Polen. Lagen kallas 447 eller Just (Justice for Uncompensated Survivors Today), och instruerar USA:s utrikesdepartement att följa utvecklingen i länder som Polen vad gäller judars tillgångar som togs av naziväldet under kriget.

I helgen demonstrerade nationalister och högerextremister i Warszawa mot USA:s linje, trots att Polens styrande politiker har sagt att Just-lagen inte kommer att få några konsekvenser i landet.