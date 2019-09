Kritik mot brexit i Le Carrés nya roman

Foto: Sang Tan/AP/TT

Den brittiske författaren John Le Carré är aktuell med sin 25:e roman i ordningen. Den bär titeln "Agent running in the field", utspelar sig under 2018 och innehåller en rad kängor mot brexit, skriver .

I ett utdrag från romanen som The Guardian har publicerat kallar den brittiske underrättelseagenten Nat, bokens berättarjag, brexit för "ren och skär galenskap" och beskriver Storbritannien som ett land "i fritt fall".

Dessutom får såväl Tories som Labour en släng av sleven och Boris Johnson, som numera är premiärminister, kallas för "en hönshjärna till utrikesminister".

Kanske speglar Nats åsikter vad John Le Carré själv känner, författaren är nämligen sedan länge en stark motståndare till brexit.

"Agent running in the field" ges ut i Storbritannien nästa månad, samtidigt som turerna kring brexit förväntas eskalera ytterligare.