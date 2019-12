Kritikerna: Den är decenniets bästa film

Fakta

1. "Äta sova dö" (Gabriela Pichler, 2012)

2. "Återträffen" (Anna Odell, 2013)

3. "Sameblod" (Amanda Kernell, 2016)

4. "Amatörer" (Gabriela Pichler, 2018)

5. "Tjuvheder" (Peter Grönlund, 2015)

6. "Gräns" (Ali Abbasi, 2018)

7. "And then we danced" (Levan Akin, 2019)

8. "Play" (Ruben Östlund, 2011)

9. "Call girl" (Mikael Marcimain, 2012)

10. "Till det som är vackert" (Lisa Langseth, 2010)

Källa: FLM