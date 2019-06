Kulturanalys vill ha större långsiktighet

Fakta

Under 2016 till 2018 anslog regeringen 130 miljoner kronor till två satsningar utformade av Kulturrådet (Kreativa platser) och Statens konstråd (Konst händer). Mest pengar, 104 miljoner kronor, fördelades via Kulturrådet. Där gick pengarna till projekt i bostadsområden med "lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar". Totalt 30 projekt över hela landet fick stöd via Kulturrådet och ambitionen var att de skulle leda till verksamheter som kunde etablera sig långsiktigt.

Statens konstråd fördelade i sin tur 26 miljoner kronor till permanenta konstnärliga gestaltningar på 15 olika platser. Det lokala civilsamhället skulle vara beställare.