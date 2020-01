Kvinnliga superhjältar tar täten på bio

Foto: Claudette Barius

Kvinnliga superhjältar blir norm under filmåret 2020 – som även bjuder på comeback för James Bond och de utskällda katterna i "Cats". Dessutom kommer nya filmer av Joe Wright, Sofia Coppola och Greta Gerwig.

Här är tio av de mest omtalade storfilmerna som får premiär i vår.

"Cats", regi: Tom Hooper.

Den amerikanska kritikerkåren verkar närmast kollektivt traumatiserad av filmatiseringen av musikalklassikern "Cats". Sällan har man sett så vässade klor som i alla de lustfyllda sågningarna av filmen som innehåller stjärnor som Taylor Swift och Idris Elba iförda morrhår och svans. Lite nyfiken på spektaklet blir man allt.

Premiär: 17 januari.

"Unga kvinnor", regi: Greta Gerwig.

En ljuvlig version av klassikern "Little women", som lyckas hålla fast vid originalets charm och vardagliga dramatik, samtidigt som Gerwig också tar ett eget grepp om den systertunga historien. 100 procent perfekt rollbesatt är den också – Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Meryl Streep och Florence Pugh är fullkomligt underbara.

Premiär: 24 januari

"Uncut gems", regi bröderna Safdie.

När Adam Sandler då och då bestämmer sig för att påminna om att han är en riktig skådespelare brukar det bli riktigt sevärt. Man bör alltså ha höga förväntningar på bröderna Safdies nya thrillerdrama om en storsnackande och strulig juvelerare i New York som är skyldig fel folk en massa pengar.

Premiär: 31 januari på Netflix.

"1917", regi: Sam Mendes.

Två unga brittiska soldater får ett svettigt uppdrag medan första världskriget rasar; de måste korsa fiendens linjer för att förhindra att deras landsmän går i en fälla. Storslagna effekter, en enda lång, nervig tagning och en kavalkad av brittisk films mest framstående manliga skådisar (Colin Firth!, Benedict Cumberbatch!) utlovas.

Premiär: 31 januari.

"Birds of prey: And the fantabulous emancipation of one Harley Quinn", regi: Cathy Yan.

Det glittrande undantaget i DC Comics-fiaskot "Suicide squad" (2016) var Margot Robbies skvatt galna Harley Quinn, som nu får en egen film. Hon verkar ha dumpat Jokern och får sällskap av inte mindre än tre andra kvinnliga superhjältar (Huntress, Black Canary, och Renee Montoya).

Premiär: 7 februari.

"No time to die", regi: Sam Mendes.

Daniel Craig svor efter den förra Bond-filmen att han aldrig skulle återvända till rollen. Men han kom uppenbarligen på andra tankar och spelar sin plågade, nu pensionerade, 007 för femte gången. Svenske David Dencik spelar en av birollerna och historien tar sin början när Bonds gamle CIA-kompis Felix Leiter kommer till Jamaica och ber om hjälp med att rädda en kidnappad forskare.

Premiär: 3 april.

"Black Widow", regi: Cate Shortland.

Lite "Avengers"-mättnad är det rimligt att känna efter den episka finalen "Avengers: Endgame" i fjol. Men när Scarlett Johanssons rollfigur Natasha Romanoff/Black Widow nu får en egen film, dessutom regisserad av skickliga "Smilf"-regissören Cate Shortland och med Florence Pugh i en av birollerna, då väcks plötsligt lusten efter en dos Marvel-magi igen.

Premiär: 29 april

"The woman in the window", regi: Joe Wright.

Stjärnspäckad filmatisering av bästsäljande thrillern "Kvinnan i fönstret". En ovanligt oglamorös Amy Adams spelar en ensam kvinna i New York, som ser ett brott utföras i huset mitt emot. Men ingen verkar tro henne och snart blir hon insnärjd i en intrig som hämtad från Alfred Hitchcock.

Premiär: 15 maj.

"Wonder Woman 1984", regi: Patty Jenkins

Vad skulle kunna göra succéhistorien om DC Comics-hjälten Wonder Woman (Gal Gadot) ännu lite hetare? Att placera uppföljaren i ett tidstypiskt 1984 förstås. Axelvaddar, ett syntigt soundtrack och Kristen Wiig som lurigt nytillskott i rollistan ökar givetvis peppen än mer.

Premiär: 5 juni 2020.

"On the rocks", regi. Sofia Coppola

Rashida Jones spelar en ung mamma som tar kontakt med sin pappa (Bill Murray), en åldrande playboy-lirare, och råkar ut för ett äventyr i New York. Filmen är först ut i teknikföretaget Apples stora filmsatsning. Förhoppningsvis kan Coppola återskapa lite av "Lost in translation"-stämningen med den älskvärda kombinationen Bill Murray plus storstadsromantik.

Premiär: Ej klart.