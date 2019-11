Läckta dokument: Visa ingen nåd mot uigurer

Foto: Arris Messinis/AP/TT

Kinas president Xi Jinping krävde i ett internt tal till partiföreträdare att "ingen nåd" visas mot den muslimska minoritetsbefolkningen uigurer. Presidenten ansåg att "diktaturens verktyg" måste användas mot terrorism.

Uppgifterna framkommer i dokument som läckts till The New York Times från vad som anges vara en källa inom det kinesiska kommunistpartiet.

Xi Jinpings uttalanden ska ha gjorts i en serie framträdanden efter och under ett besök i Xinjiang-provinsen i april 2014, veckor efter det att militanta uigurer knivhuggit mer än 150 personer på en tågstation. Detta var upprinnelsen till den nu offensiva behandlingen av minoritetsbefolkningen som placeras i läger och fängelser utan rättegångar, skriver The New York Times.

96 av de sammanlagt 406 sidorna i dokumenten innehåller interna partital från presidenten. Andra sidor innehåller direktiv och rapporter från övervakning av uigurer samt hänvisningar till planer på att utöka restriktionerna för muslimer till andra delar av Kina.

Enligt tidningen visar läckan ett större missnöje inom partiet med övergreppen än vad som tidigare varit känt.

Människorättsorganisationer som Human Rights Watch uppskattar att en miljon människor sitter frihetsberövade i läger i Xinjiang.