Australiska läkare varnar för farlig luft

Foto: Rick Rycroft/AP/TT

Australiens folkrikaste stad Sydney står inför ett folkhälsonödläge på grund av röken från skogsbränder i delstaten New South Wales, varnar flera organisationer och institutioner för läkare och vårdanställda.

I ett gemensamt upprop skriver 25 organisationer, däribland landets största fackföreningar för läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, att rök från just terrängbränder är extra farlig på grund av de höga halterna av små partiklar (PM2,5).

"Klimatförändringar förvärrar i många fall extremväder, såsom förhållandena vid allvarliga skogsbränder, och det har en förödande inverkan på människors hälsa", heter det i uppropet.

Uppropet beskriver även hur det kommer att bli vanligare med bränder och att det är ett resultat av klimatförändringar. "Våra regeringar måste agera skyndsamt för att snabbt och på djupet minska utsläppen av växthusgaser, som vi vet driver på klimatförändringar."

Fler besökte akutmottagningar

New South Wales hälsodepartement uppger att under förra veckan besökte 48 procent fler delstatens akutmottagningar med andningsbesvär jämfört med genomsnittet de senaste fem åren.

På måndagsmorgonen, lokal tid, härjade över hundra bränder i New South Wales, över hälften av dem utom kontroll.

Nordväst om Sydney brinner en "megabrand" som under natten till måndag tog med sig ett 20-tal bostäder i lågorna, rapporterar The Sydney Morning Herald.

Sammanlagt har hittills över 700 hem förstörts och sex personer har mist livet sedan brandsäsongen startade i augusti. Nära tre miljoner hektar har hittills brunnit i landet. Räddningstjänsten i New South Wales förbereder sig för ytterligare en slitsam vecka då temperaturer på omkring 40 grader väntas framåt helgen.

Morrison: "En faktor"

Premiärminister Scott Morrison gjorde förra veckan ett sällsynt erkännande då han sade att klimatförändringarna är en av "faktorerna" bakom bränderna, men han hävdade samtidigt att Australien kraftigt har minskat sina utsläpp och presenterade inte några ytterligare åtgärder, skriver AFP.

Australiens finansminister Josh Frydenberg sade på måndagen att skogsbränderna och torkan är de två största utmaningarna för ekonomin och att landets jordbrukare har sett en kraftig minskning av sin produktion under de senaste åren på grund av torkan. I den budgetuppdatering som Frydenberg presenterade på måndagen läggs 1,3 miljarder australiska dollar, motsvarande nära 8,5 miljarder kronor, på att bekämpa torkan under de kommande fyra åren, skriver The Sydney Morning Herald.