Länder fryser bidrag till Palestinaflyktingar

Nederländerna och Schweiz fryser sina bidrag till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, efter larm om allvarliga etiska övertramp. Men Sverige, som är en av de största givarna, har i dagsläget inga planer på att stoppa utbetalningarna.

I en intern rapport, som nyhetsbyrån AFP kommit över, riktas allvarliga anklagelser mot UNRWA:s högsta ledning. Chefer inom FN-organet ska ha gjort sig skyldiga till "nepotism, repressalier och andra övertramp, för personlig vinning, för att tysta legitim kritik och för att i övrigt uppnå sina personliga mål".

Rapporten, som just nu utreds av FN, har fått flera givare att dra öronen åt sig. I tisdags meddelade Schweiz att landet fryser sina bidrag i väntan på att utredningen ska presentera sina resultat. På onsdagen meddelade Nederländernas utrikesdepartement att regeringen "har beslutat att frysa årets bidrag tills vi fått ett tillfredsställande svar från FN i New York".

Sverige följer frågan

I Sverige meddelar Sida, som ansvarar för det humanitära stödet till UNRWA, att myndigheten följer utvecklingen.

– Som alltid i sådana här lägen är det oerhört viktigt att det klarläggs vad som har hänt och det pågår nu en utredning som leds av FN i New York. Vi har inte övervägt några omedelbara åtgärder här. Årets utbetalning på 60 miljoner kronor gjordes i februari och vi har inte fler utbetalningar under året. Det som kommer fram i utredningen får vi väga in i nästa års beslut om stöd till UNRWA, säger Göran Holmqvist, chef för avdelningen för humanitärt bistånd till Asien och Mellanöstern.

Den största delen av det svenska biståndet är dock så kallat kärnstöd – 376 miljoner kronor under 2019, som redan har betalats ut – och kanaliseras direkt via utrikesdepartementet, som också har tagit del av rapporten.

"UD har vid flera tillfällen tagit upp rapporten med generalsekreterarens kontor och med UNRWA:s ledning för att understryka vikten av att fakta kartläggs och utredningen nu blir färdigställd. Det får inte dra ut på tiden", skriver UD:s presstjänst till TT, och tillägger att Sverige tillsammans med andra givarländer kommer att lyfta frågan på högsta FN-nivå.

Finansieringskris

Krisen kommer synnerligen olämpligt för UNRWA, som redan brottas med svåra finansieringsproblem. I början av 2018 drog den historiskt största givaren USA ned sitt stöd med närmare tre miljarder kronor, motsvarade en fjärdedel av FN-organets budget. Motiveringen från president Donald Trump var att han ville se förändringar i UNRWA:s organisation samt pressa de palestinska myndigheterna till förhandlingsbordet.

Detaljerna om missförhållandena är få, men bland annat ska generalkommissarien Pierre Krahenbühl ha haft en relation med en person som efter en "extremt snabb" rekryteringsprocess tilldelades en hög post i organisationen. FN-organet uppger att det samarbetar fullt ut med utredningen.

"De humanitära behoven för Palestinaflyktingar är fortsatt allvarliga. Det är därför av stor vikt att UNRWA kan fokusera på sitt viktiga mandat att bistå med humanitärt stöd", skriver UD.