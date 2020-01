LasseMaja och Lassgård ska locka publiken

Fakta

"Pelle Svanslös" av Christian Ryltenius. Animerad klassiker för en ny generation, premiär: 17 januari.

"Catwalk: Från Glada Hudik till New York" av Johan Skog. Glada Hudik-gänget reser till New York för att få revansch, 31 januari.

"The average colour of the universe" av Alexandra-Therese Keining. Experimentellt om en kvinnas förlust och tröst i naturen, 7 februari.

"En vit, vit dag" av Hlynur Pálmason. Isländsk samproduktion om sorg, hämnd och kärlek, 7 februari.

"LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet" av Moa Gammel Ginsburg. Ännu en nystart för deckarduon, 7 februari.

"Breaking surface" av Joachim Hedén. Två systrar prövas hårt under ett dyk i Nordnorge, 14 februari.

"Min pappa Marianne" av Mårten Klingberg. Rolf Lassgård och Hedda Stiernstedt i feelgood-drama om pappa prästen som vill vara Marianne, 21 februari.

"Charter" av Amanda Kernell. Mitt i en vårdnadstvist tar Alice olovandes med sina två barn på en semesterresa till Kanarieöarna, 13 mars.

"Kenta lever" av Tony Labidi. En ny bild av Kenta Gustafsson, känd från "Dom kallar oss mods"-trilogin, 14 mars.

"Spring Uje, spring" av Henrik Schyffert. Självbiografiskt om och med musikern Uje Brandelius och hans familj, 20 mars.

"Scheme birds" av Ellen Fiske och Ellinor Hallin. Dokumentär om den vilda tonårstjejen Gemma i Skottland, 27 mars.

"Pool" av Anders Lennberg. Filmatisering av Per Hagmans roman om unge Johan som lever i sus och dus på Rivieran, 17 april.

"Psykos i Stockholm" av Maria Bäck. Om en mamma och en 14-årig dotter och en psykos som präglar en semester till Stockholm, 24 april.

"Rymdresan" av Patrik Forsberg, Ella Lemhagen och Jeff Boyd. Theodor "Theoz" Haraldsson och Robert Gustafsson i familjeäventyr i rymden, 10 juni.

"Minus 121 – the last story to be told" av Mikeadelica. Experimentfilm om vad man skulle göra med sina och mänsklighetens sista 121 minuter, 10 juli.