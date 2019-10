Leksands mardröm över – förlustsviten bruten

Foto: Ulf Palm/TT

Efter en kanonstart på SHL har en av seriens två nykomlingar mest trampat vatten.

Efter nio förluster i rad fick det dock vara nog.

Glädjen, efter 4–2 borta mot Växjö, visade hur mycket Leksand längtat efter att få vinna igen.

Tio inspelade poäng under de fem inledande omgångarna betydde en pangstart på Leksands nya SHL-äventyr. Men så drog höstmörkret in över Siljan och pilen som visar dalalagets formkurva har fastnat i en riktning, rakt nedåt. Matchinledningen gav ingen indikation på att ett trendbrott var nära förestående. Hemmalagets back Linus Högberg skickade omgående iväg en tidig puck som smet in bakom en skymd Axel Brage.

Men trots ett baklängesmål efter 15 sekunders spel, och några skakiga byten i egen försvarszon, repade Leksand nytt mod. Redan innan perioden hunnit halvvägs kvitterade Linus Johansson.

"Hyggligt"

En stund senare fick Fredrik Forsberg pucken till skänks av en Växjöback, och såg till att Leksand var i ledningen efter 20 spelade minuter.

– Vi hade lite problem i början, sedan spelade vi hyggligt, sade Roger Melin, tränare i Leksand, i en pausintervju i C More.

Samtliga av isens aktörer har förlorat mycket under hösten, vilket satte sin prägel på matchbilden. Två gäng med stukade självförtroenden varvade glimrande stunder i motståndarmålets närhet med ängsliga byten i den egna försvarszonen. Den andra perioden blev mållös och Växjö var laget som behövde jaga.

Blåvitt jubel

Hemmalaget skruvade upp trycket och Leksand syntes med allt större besvär att freda sin målbur. Växjö fick utdelning när Marcus Davidsson ordnade kvitteringen.

Men Leksand fick sista ordet. Fredrik Forsberg tog tillvara på ännu ett misstag av Växjö och satte pucken med 29 sekunder kvar att spela.

4–2 satte Mattias Karlsson i tom Växjökasse och det blåvita jublet stegrades. Leksand hade, efter nio raka besvikelser, vunnit igen.