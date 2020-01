Leksands starka vändning i bottenmötet

Foto: Erland Segerstedt/TT

Oskarshamn var på väg att rycka ifrån Leksand i botten av SHL.

Då vände dalalaget ett 0–2-underläge till seger med 3–2 i slutperioden.

Blytunga poäng stod på spel när jumbon Leksand gästade Oskarshamn, två poäng före i tabellen, i ett hett nykomlingsmöte i SHL.

Med två perioder spelade verkade dock bara ett av lagen inse allvaret i situationen.

– En riktig krigarmatch. Mycket poäng står på spel. Det är en jäkligt viktig match att vinna, sade Filiph Engsund till C More i den första periodpausen efter att han själv givit sitt Oskarshamn en drömstart.

Efter ett snabbt och rappt passningsspel rakade centern in 1–0 till hemmalaget efter bara 2.27 – hans åttonde mål för säsongen.

Oskarshamn slog inte direkt av på takten i den andra perioden utan fortsatte att vara spelförande mot ett passivt och slarvigt Leksand.

"Passningarna är skit"

Med halva matchen spelad utökade hemmalaget till 2–0 via Filip Sveningsson – något som gjorde Leksand Jonas Ahnelöv märkbart frustrerad när han uttalade sig i C More i pausen.

– Vad ska jag säga? Vi spelar inte bra, sade han med en suck och tillade:

– Vi saknar beslutsamhet. Vi måste visa lite pondus, någonting! Passningarna är skit, det är inte mycket som stämmer där ute.

Exakt vad Leksandstränaren Roger Melin sedan sade till sitt manskap i omklädningsrummet är oklart – men det gav omedelbar effekt.

Dalalaget ryckte upp sig rejält – och fick precis den starten som behövdes i tredje perioden. Mattias Göransson reducerade efter 2.11 och bara fyra minuter senare var det kvitterat.

Detta när Johan Fransson hittat det bortre krysset från blålinjen och gjort mål på en skymd Tex Williamsson i Oskarshamnsmålet.

"Som slutspelsmatcher"

Med fem minuter kvar att spela fullbordades sedan vändningen. I en kontring hittade Martin Karlsson ut till Fredrik Forsberg som tog sig in framför mål och vräkte in 3–2 till Leksand.

– Det där behövdes nu när alla matcher är som slutspelsmatcher. Otroligt skönt, säger målskytten som i och med sin fullträff blev matchvinnare.

På frågan vad som sades i omklädningsrummet inför tredje svarar han:

– Vi har skapat otroligt mycket de senaste matcherna och spelat bra. Vi har fortsatt tro på det i alla matcher. Det var det vi tryckte på inför tredje.

Scenförändringen gav bra betalt för bortalaget som i och med uppryckningen klättrar upp till säker mark i tabellen, på tolfte plats. Detta på bekostnad av Oskarshamn som trillar ned ett hack och är ny nästjumbo, en poäng före Linköping som är sist och en poäng efter Leksand.