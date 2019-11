Lennart Johansson hyllades stort under galan

Foto: Patric Söderström/TT

En stol stod tom under Fotbollsgalan på Hovet. Lennart Johansson, tidigare Uefa-ordförande och en av Sveriges största fotbollsprofiler, hyllades med sång av Tommy Körberg.

"Jag imponerades inte av röda mattor eller stora salar. Jag gjorde det på mitt sätt", var Lennart Johanssons egna ord som publiken och tittarna fick höra under Fotbollsgalans hyllning till fotbollsprofilen som avled i juni i år.

Till tonerna av "My way" framförd av Tommy Körberg, sköljde lovord in.

– Min pappa var verkligen en jordnära person. Han tyckte mycket bättre om att äta pyttipanna i köket än att gå på fina restauranger, inleddes videohyllningen med av dottern Eva Jansson.

– Bakom hans djupa röst och lugna sätt att vara låg en hög intelligens och en ambition att driva fram de förbättringar som han såg som nödvändiga i sporten, sade Roy Hodgson, tidigare förbundskapten för Englands herrlandslag, kort därpå.

Stor betydelse för idrotten

Johansson hyllades för sin ärlighet, sitt mod och sin förmåga att stå emot korruption. Likaså även för sina visioner och sin förmåga att väcka liv i slumrande organisationer.

– Det är svårt att sätta ord på hans betydelse för fotbollen i synnerhet och idrotten i stort i Sverige. Det är klart att en sådan här kväll vill vi hedra och uppmärksamma Lennart på bästa möjliga sätt, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare vid Svenska fotbollförbundet, till TT.

Att Johansson förra hösten fick dela ut sin egen pokal, Lennart Johanssons pokal, till hjärteklubben AIK, lyftes av dottern Eva Jansson upp som profilens bästa ögonblick i livet.

Hans förmåga att se alla, och få med sig de flesta, hyllades bland annat av sångaren Niklas Strömstedt som mötte Lennart Johansson som barn.

– Han sa, Niklas, vet du vad? Det är jättebra att just du är AIK:are, sade Strömstedt i hyllningsvideon.

Tidigare fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg, nu assisterande tränare i Arsenal, vittnade även om samma egenskaper.

– Alla som har träffat honom, oavsett vilken roll de har haft, har han gjort så att de känt sig viktiga, säger han.

"En enormt stor man"

Tränarprofilen Sven-Göran Eriksson, som tog emot Fotbollskanalens hederpris, tog även tillfället i akt att berömma Johansson under galan.

– Jag hade äran att få vara med på hans begravning. Jag kände Lennart sedan många många år tillbaka och Lennart, internationellt sett men även i Sverige givetvis, var en enormt stor man som ingav respekt i allt vad han gjorde. Det var en man som man kunde lita på, han var ärlig, kunnig och fantastisk på att leda diskussioner, säger Eriksson till TT.