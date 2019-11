Lofquist presenterade sig: "Vill bidra"

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Att Sam Lofquist har ett av hockeyvärldens hårdaste skott är känt sedan tidigare.

Nu presenterade den amerikanske backen det för första gången inför sina nya fans.

Tunga projektilen i nättaket fram till 4–1 mot Leksand ordnade tredje raka vinsten för Linköping.

När Sam Lofquist representerade Djurgården i säsongen 2013–14 gjordes ett test för att se hur hårt han skjuter.

Resultatet löd 170 km/h.

Med andra ord – nästan i samma nivå som slovakiske backen Zdeno Chára och kanadensiske backen Shea Weber, som varit uppe och nosat kring 175 km/h.

– Jag har lagt på mer vikt sedan dess och har utvecklat skottet ytterligare, så jag tillhör nog fortfarande de som skjuter hårdast. Men jag skulle säga att Weber är nummer ett i dag, säger Sam Lofquist.

Bara segrar

Den 29-årige försvarsjätten värvades av Linköping från KHL-laget Kunlun Red Star för att ersätta långtidsskadade Mattias Bäckman.

Sedan dess har LHC vunnit tre raka matcher och lämnade jumboplatsen efter 4–1 hemma mot Leksand under torsdagen.

– Ja, jag vet inte hur det känns att förlora i SHL ännu, säger Sam med ett skratt. Mina tre säsonger tidigare i Sverige var ju med Oskarshamn och Djurgården i allsvenskan. Jag har inget emot att förlänga den sviten.

Efter att ha gått poänglös de två första omgångarna i nya klubben – presenterade han sitt skott på allvar inför de nya supportrarna.

Gästernas målvakt Axel Brage kunde bara konstatera att något svischade förbi honom i superfart rakt upp i nättaket då LHC hade powerplay.

– Jätteskönt att spräcka nollan, jag vill självklart vara med och bidra framåt och utnyttja med skott, ler Lofquist.

Het finländare

Linköping var i underläge med 0–1 efter den första perioden (mål av Mattias Ritola) – men öste sedan in fyra fullträffar i mittakten. Tre av dem var just i numerärt överläge – Jaakko Rissanen assisterade till både Andrew Gordon, Broc Little och Sam Lofquist.

– Vi hittade en riktigt bra kemi och det är förstås viktigt att powerplay fungerar. Det fällde helt klart avgörande den här gången, samt att vi klarade av att spela av den sista perioden på ett riktigt bra sätt.

Något som östgötarna haft stora problem med. Men nu visade man en helt annan effektivitet. Precis som i de två senaste matcherna mot HV71 (5–3) och Rögle (3–2 efter förlängning).

Trippelvinsterna innebär att man lämnar jumboplatsen och numera är elva i tabellen.

– Jag visste att laget fått stryk många matcher i höst innan, men fick höra att det var nära många gånger och att de saknades några pusselbitar. Bland annat en offensivt skicklig back som kan bidra med en hel del poäng och den rollen har jag inget emot att ta.

Leksand försökte att trycka på sista perioden – men om inte pucken täcktes av utespelarna räddade stabile målvakten Jonas Gustavsson.

– Vi spelar egentligen bra i fem mot fem, men missar för många chanser, säger gästernas tränare Roger Melin.