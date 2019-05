Liamoo åker på sommarturné

Foto: Naina Helen Jåma/TT

Efter att ha knipit en tredjeplats i Melodifestivalen tillsammans med Hanna Ferm ger sig sångaren och rapparen Liamoo ut på Sverigeturné i sommar.

Från maj till september gör Liamoo 19 stopp, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Turnén går av stapeln i Markaryd redan på lördag den 25 maj och avslutas i Vällingby den 28 september.

Liam "Liamoo" Cacatian Thomassen slog igenom när han vann TV4:s Idol 2016 med låten "Playing with fire”. Sedan dess har han hunnit medverka i Melodifestivalen två gånger med låtarna "Last breath" och "Hold you" och även släppt sin debut-ep ”Journey part I”.