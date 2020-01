Sverige skickar extra personal till Iran

Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT

Sverige förstärker ambassaden i Teheran med extra konsulär personal.

De ska förbättra stödet för anhöriga till offren i flygkraschen.

Enligt utrikesminister Ann Linde (S) handlar det till exempel om att se till att få hem kvarlevor av offren, om frågor som berör kompensation till anhöriga och om att se till att anhöriga får tillgång till information om flygkraschen.

– Vi bedömer att vi måste ha personer på plats i större utsträckning än vad vi har i dag, säger Linde.

När extrapersonalen kan vara på plats är oklart. Tjänstemännen har ännu inte fått visum, men det kan handla om någon dag.

Upprepar krav

TT: Kommer regeringen att stödja anhörigas skadeståndskrav på Iran?

– Vi har ju sagt att de anhöriga ska få kompensation, men hur det går till, det är ju via försäkringsbolag och via beslut som följer av internationella konventioner. Så jag kan inte gå in som regeringsrepresentant och säga att det ska vara det ena eller det andra, men vi stödjer de här kraven, säger Linde.

I sitt tal på Folk och försvars rikskonferens i Sälen upprepade utrikesministen kravet på att Iran tar "fullt ansvar" för nedskjutningen av ett ukrainskt civilflyg i veckan.

– Vi kräver nu att Iran tar fullt ansvar – i relation till de drabbade – och för att den fortsatta utredningen av händelsen sker skyndsamt fullständigt och transparent, sade hon.

Vid nedskjutningen dog 176 människor, varav 17 med hemvist i Sverige. I sitt tal upprepade Linde statsministerns fördömande i lördags av nedskjutningen, oavsett om den var oavsiktlig eller inte.

I samband med anförandet uppgav Kristdemokraternas Lars Adaktusson att hans parti nu ska driva krav på ytterligare sanktioner mot Iran.

TT: Anser regeringen att Iran bör bestraffas med ytterligare sanktioner?

– Det är en senare fråga, säger Linde.

Den frågan ska enligt henne diskuteras inom EU och av de länder som drabbats.

"Inte där än"

Linde uppger att det viktigaste just nu är att se till att utredningen klarlägger hur nedskjutningen gick till, att Sverige får skicka experter till platsen och att anhöriga får det bistånd som behövs.

Linde uppger också att hon på söndagsmorgonen fick en lång text av Irans utrikesminister, där han ber om ursäkt och försäkrar att utredningen ska bli fullständig och att man ska stödja offrens familjer.

– Men det är ord. Nu gäller det att det följs av handling, säger Linde.

Utrikesdepartementet har kallat till sig Irans ambassadör i Stockholm för ett samtal på måndag.

Ett par dagar före nedskjutningen dödade USA den iranske generalen Suleimani i Irak. Linde kallade attacken för "attentat" sitt tal.

Hon betonade dock att regeringen ännu inte tagit ställning till om den amerikanska aktionen var ett brott mot folkrätten eller inte.

– Vi är inte där än. Nu har USA skickat in en motivering till FN:s säkerhetsråd, enligt artikel 51, som man ska titta på där. Där är vi naturligtvis med och sedan får vi se vad det blir för bedömningar.