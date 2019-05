Liten fågel slagträ i Australiens miljödebatt

Foto: Rob Griffith/AP/TT

Många har hört talas om kanariefågeln i kolgruvan.

Finken i kolgruvan är inte lika välkänd. Inte ens i kol-landet Australien. Tills den lilla fågeln hamnade mitt i miljödebatten – och stoppade en jättegruva.

Den kortstjärtade bältfinken – en hotad liten fågel – finns bara i nordöstra Australien. Där har den nu flugit rakt in i en infekterad tvist om en ny kolgruva – och därmed in i centrum av Australiens miljöpolitiska debatt.

Kolgruva symbolfråga

Kolgruvan, som planeras på den plats i landet där beståndet av fågeln är som störst, byggs av det indiska konglomeratet Adani. Gruvan är tänkt att öka Australiens export av kol avsevärt och projektet beräknas vara värt motsvarande 100 miljarder kronor.

Många i delstaten Queensland har gett tummen upp, i hopp om att det ska skapa arbetstillfällen i ett område som drabbats hårt när gruvnäringen fått det tuffare. Men i den australiska rikspolitiken har kolgruvan blivit en riktig krutdurk inför parlamentsvalet den 18 maj.

Inte i god jord

För en månad sedan gav den federala, konservativa regeringen projektet grönt ljus. Det föll inte i god jord hos Queenslands ledning, som tillhör den motsatta, socialdemokratiska falangen. Nyligen beslutade delstatsmyndigheter att blockera hela gruvprojektet, på grund av den kortstjärtade bältfinken. Gruvbolagets plan för att rädda den var för dålig.

"Vi kommer att stanna kvar och fortsätta att kämpa, framför allt för att det är viktigt för Queensland och människorna på landsbygden", säger Adanis vd Lucas Dow i en kommuniké, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Kritik för miljöpolitik

Stoppet gäller tills man hittat en lösning för den hotade finken.

Den australiska regeringen har fått ta emot skarp kritik för sin brist på progressiv miljöpolitik när Australien samtidigt tydligt känner av klimatförändringarna. Gruvan har blivit en symbol för detta inför parlamentsvalet. Tvisten har fått elever i landet – även inspirerade av svenska Greta Thunberg – att gå ut i demonstrationer och protester, och miljön är en av huvudfrågorna när australierna går till valurnorna.

Kol är Australiens näst viktigaste exportvara efter järnmalm. Men kolindustrin har blivit allt mer ifrågasatt under senare år. De gröna – Australiens miljöparti – kampanjar för avskaffandet av all kolbrytning till år 2030. De vill också att tillstånden för det indiska gruvprojektet i Queensland omprövas, rapporterar tidningen The Guardian.