Little Dragon drar på världsturné

Foto: Adam Ihse/TT

Det elektroniska bandet Little Dragon från Göteborg är mer kända i USA och Storbritannien än i Sverige. Nästa år drar de ut på världsturné, med start i Stockholm, rapporterar Pitchfork.

Den 9 mars spelar bandet i huvudstaden innan de fortsätter till Köpenhamn och sedan vidare ut i Europa. I april bär det av över Atlanten för ett antal spelningar i USA och Kanada.

Bandet har även släppt en ny singel vid namn "Tongue kissing" som skulle kunna hinta om ett kommande album. Förra året släppte de ep:n "Lover chanting".

Little Dragon bildades 1996 i Göteborg och består av Yukimi Nagano, Erik Bodin, Fredrik Wallin and Håkan Wirenstrand. Deras debutalbum "Little Dragon" släpptes 2007.