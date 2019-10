Foto: Sony Music

Louis Tomlinson ger sig ut på en turné som når Sverige i vår. Den 14 mars kommer den brittiske popartisten till Stockholm för en spelning på Fryshuset, enligt ett pressmeddelande.

Den tidigare One Direction-medlemmen ger i slutet av januari ut albumet "Walls" – sitt första som soloartist. Tre singlar från albumet är utgivna, varav den senaste "We made it" släpptes på torsdagen.

Biljetterna till konserten på Fryshuset i Stockholm släpps den 1 november.