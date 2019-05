Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Det amerikanska indiepopbandet Lovelytheband kommer till Sverige. Den 21 november spelar Los Angeles-trion på Fryshuset i Stockholm, skriver Live Nation i ett pressmeddelande.

Bandet slog igenom stort 2017 med låten "Broken" och debutalbumet "Finding it hard to smile" kom förra året. De har spelat i Sverige tidigare, som förband till Lany och 5 Seconds of Summer, men det här blir det första besöket på egen hand.