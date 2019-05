Lucy Liu fick Hollywoodstjärna

Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

Skådespelaren Lucy Liu är den senaste i raden att få en egen stjärna på Hollywood Boulevard.

Vid invigningsceremonin på promenadstråket Hollywood walk of fame i Los Angeles tog Lucy Liu tillfället i akt att prata om representationen inom Hollywood och tackade skådespelarna Bruce Lee och Anna May Wong för att ha banat vägen.

Wong anses vara den första Hollywoodstjärnan med kinesiskt ursprung.

– För hundra år sedan var hon en pionjär som möttes av rasism, marginalisering och uteslutning, sade Lucy Liu i en publicerad av Variety.

– Ibland talar folk om mina framgångar som banbrytande för en asiat. Men asiater har gjort filmer en lång tid. Bara inte här för vi var ännu inte inbjudna.

På plats för att uppmärksamma tillställningen var en rad filmstjärnor som Rhea Perlman, Demi Moore, Drew Barrymore och Cameron Diaz. De två sistnämnda spelade med Lucy Liu i "Charlies änglar" från 2000, en av hennes första större filmroller.

Lucy Liu är född i New York 1968 och började sin karriär inom teatern och med mindre tv-roller i början av 90-talet. Hennes genombrott kom med serien "Ally McBeal" som hade premiär 1998. Två år senare kom det stora genombrott på den vita duken med filmerna "Shanghai noon" och "Charlies änglar".

Lucy Liu sågs senast i "Set it up" och har under flera år spelat Dr Watson i tv-serien "Elementary".