Madonna får kritik av överlevare

I en blodig musikvideo regisserad av Jonas Åkerlund tar Madonna ställning mot vapenvåldet i USA. Nu får hon kritik av överlevare från masskjutningen i Orlando 2016.

Madonnas nya musikvideo väcker starka känslor. I videon gestaltas hur dansande människor skjuts ihjäl av en ensam gärningsman till tonerna av "God control", en av låtarna från Madonnas "Madame X"-album som släpptes den 14 juni i år.

Skjutningen för tankarna till dådet mot gayklubben Pulse i Orlando, där 49 människor dödades och 53 skadades för två år sedan, och nu får videon kritik av överlevaren Patience Carter som befann sig på klubben, skriver .

Hon framför sin kritik på Twitter:

"Jag kunde inte titta vidare efter de första 45 sekunderna, Madonna. Det finns så många kreativa vägar som hade kunnat tas för att uppmärksamma vapenvåldet. Offren för de här masskjutningarna bör alltid tas i beaktning. Jag uppskattar försöket, men jag är djupt illa berörd", skriver hon.

En annan överlevare, Brandon Wolf, instämmer i kritiken, medan flera organisationer, som March For Our Lives och Gays Against Guns, lovordar artisten.

Madonna försvarar sig med orden "det här är vad som händer när folk skjuter. Folk dör", uppger .