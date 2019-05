Madonna samplar överlevare på ny singel

Foto: Jose Luis Magana/AP/TT

Madonnas senaste singel "I rise" från kommande albumet "Madame X" inleds med en sampling av Emma González, en av överlevarna från skolskjutningen i Parkland, Florida i fjol, rapporterar . González blev uppmärksammad när hon höll ett tal där hon krävde hårdare vapenkontroll i USA under en protestmarsch kallad "March for our lives".

"De säger att vi inte vet vad vi pratar om, att vi är för unga för att förstå hur regeringen fungerar. Det kallar jag skitsnack!", säger González i början av låten, som är en ballad.

Enligt Madonna skrev hon "I rise" för att ge en röst åt "marginaliserade människor som inte känner att de har möjlighet att uttrycka sig". Låten uppmärksammar också att det är 50 år sedan Stonewallupproret, en serie våldsamma demonstrationer i New York 1969 som anses vara startskottet för hbtq-rörelsen.

Albumet "Madame X" släpps den 14 juni.