Malmö FF ska försöka "rädda säsongen"

Markus Rosenberg sörjer det missade SM-guldet, spekulationerna kring tränaren Uwe Röslers framtid fortsätter och varken Anders Christiansen eller Franz Brorsson kan spela.

En lägesbild inför Malmö FF:s möte med Lugano i Europa League.

Halvvägs i gruppspelet har MFF häng på en plats i slutspelet – 16-delsfinalerna spelas i februari – efter 2–1-segern hemma. Tre nya poäng mot Lugano i S:t Gallen och MFF är på allvar med i fajten om en av de två första platserna i grupp B.

Kvar väntar då helt avgörande matcher mot Dynamo Kiev (hemma) och FC Köpenhamn (borta).

Det har gått några dagar sedan den dramatiska allsvenska upplösningen där klubben ett tag såg ut att snuva Djurgården på SM-guldet, men IFK Norrköping tappade sin 2–0-ledning på Östgötaporten.

"Rädda säsongen"

– Det ska bli skönt att revanschera sig och rädda säsongen på något sätt genom att gå vidare från gruppspelet i Europa League. Det är så man får se det. Vi ville alla vinna SM-guld och att komma tvåa var en missräkning, säger Guillermo Molins till Sydsvenskan.

– Man måste få sörja lite, säger Markus Rosenberg inför vad som kan vara hans tredje sista tävlingsmatch för klubben.

Mot Lugano får Malmö klara sig utan skadade Anders Christiansen och försvararen Franz Brorsson. Christiansen, utsedd till årets mittfältare i allsvenskan av seriens tränare och lagkaptener samt av utvalda experter och journalister, riskerar att helt missa avslutningen i Europa League-gruppspelet.

Målvakten Johan Dahlin och Søren Rieks saknades på tisdagens träning, men klubbens fysioterapeut Jesper Robertsson ger lugnande besked inför matchen mot Lugano. Båda ska vara aktuella för spel, enligt Sydsvenskan.

Placeras i Stoke

Trots att tränaren Uwe Rösler står under kontrakt även nästa år fortsätter spekulationerna om att tysken är på väg bort.

Den engelska tidningen The Sentinel placerar Rösler i Stoke City, jumbo i andraligan The Championship och just nu utan manager.

Rösler har tidigare varit verksam i Brentford, Wigan, Leeds och Fleetwood Town. Som spelare tillhörde han Manchester City, Southampton och West Bromwich Albion.