Mariah Carey tar plats i låtskrivarnas finrum

Foto: Kamran Jebreili/AP/TT

Sångdivan Mariah Carey finns bland årets invalda i låtskrivarnas Hall of Fame, skriver Billboard.

Vid tillkännagivandet hyllades Carey för sitt berömda röstomfång och för att hon varit med och skrivit de flesta av sina egna hitlåtar. Bland hennes kompositioner finns "All I want for christmas is you", som nyligen toppade Billboardlistan för första gången, 25 år efter att den släpptes.

Bland de övriga nykomlingarna finns Pharrell Williams, Annie Lennox och Steve Miller.

"Songwriters Hall of Fame" grundandes 1969 för att hedra framstående bidrag till populärmusiken och rymmer namn som Cole Porter, Burt Bacharach, John Lennon och Paul McCartney.

Av 453 hittills invalda låtskrivare är 33 kvinnor.