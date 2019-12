Mariah Careys jullåt i topp på Billboard

Foto: Kamran Jebreili/AP/TT

När den släpptes 1994 nådde den som högst en tredjeplacering på den amerikanska BIllboardlistan. Men nu har Mariah Careys "All I want for christmas is you" för första gången någonsin lyckats knipa åt sig förstaplatsen, rapporterar New York Times.

Enligt tidningen är det Mariah Carey själv som fått det att hända, efter ett intensivt kampanjande i sociala medier under de senaste veckorna.

"All I want for christmas is you" skrevs av en då 25-årig Mariah Carey tillsammans med låtskrivarpartnern Walter Afanasieff. Det är den låt som tagit längst tid på sig från det att den debuterade till att nå ända fram till topplaceringen. Det är också den första jullåten att toppa Billboard sedan "The chipmunk song" 1958.

Det här blir Mariah Careys nittonde listetta under karriären, bara Beatles har fler – tjugo stycken. Låten toppar både den digitala försäljningslistan och listan över de mest strömmade låtarna.