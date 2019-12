Marie Fredriksson är död

Foto: Balazs Mohai/AP/TT

Foto: Janerik Henriksson/TT

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Foto: Bertil Ericson/TT

Foto: Bengt Eurenius/SvD/TT

Sångerskan Marie Fredriksson har avlidit. Hon blev 61 år gammal.

Hon slog igenom 1984 med albumet "Het vind" och blev sedan världsberömd som sångerska i Roxette.

Marie Fredriksson, född Gun-Marie Fredriksson 1958, växte upp i Östra Ljungby i Skåne. I sina memoarer "Kärleken till livet" från 2016, beskrev hon uppväxten.

"Vi tvingades hyra in oss i ett dragigt, trångt hus med bara kallvatten. Där tillbringade jag mina första år. Det var ofta kallt där. När far såg hur jag försökte klippa ut klippdockor utan att lyckas, eftersom mina fingrar var stela av köld, bestämde han sig för att vi måste skaffa något nytt."

Pappa Gösta fick jobb som lantbrevbärare, "hade en röst som Jussi Björling" och mamma Inez arbetade på syltfabrik. Familjen hade ofta dåligt med pengar. När Marie Fredriksson var sju år hade hennes äldsta syster börjat arbeta och bidra till försörjningen, men på väg för att köpa sin förlovningsklänning krockade hon med en mjölkbil och dog, 20 år gammal.

Dödsfallet tog hårt på familjen. Marie Fredriksson har beskrivit det som att hon ofta var tvungen att klara sig själv. I sena tonåren flyttade hela familjen till Halmstad, där hon först hade planer på att bli skådespelare, men snart började som sångerska i Strul, ett band som fick skivkontrakt och ordnade sin egen årliga musikfestival.

Spelade progg

Under sent 1970-tal delade Strul replokal med Per Gessles Gyllene Tider i Harplinge utanför Halmstad.

– Vi var proggare. De var så fina och hade ordning och reda, det hade inte vi, berättade hon i Niklas Strömstedts "Tack för musiken" 2013.

1981 sjöng hon på Gyllene Tiders "Ingenting av vad du behöver" och bildade bandet Mamas barn tillsammans med sin tidigare bandkollega Martin Sternhufvud, Anders Herrlin och Micke "Syd" Andersson. Bandet existerade en kort tid och Per Gessle, som tyckte att Marie Fredriksson hade för mycket talang "för att stå gömd bakom en keyboard", fixade en provspelning för producenten Lasse Lindbom som erbjöd henne skivkontrakt som soloartist på EMI.

Solosuccé

Lindbom och Fredriksson inledde en relation och skrev tillsammans många av låtarna på "Het vind" som kom ut 1984. Första singeln var "Ännu doftar kärlek", som blev en hit och som Fredriksson decennier senare framförde på prinsessan Madeleines bröllop.

Två år efter solodebuten bildade Per Gessle och Marie Fredriksson duon Roxette. Deras första album "Pearls of passion" nådde som bäst andraplatsen på den svenska albumlistan och sålde i 200 000 exemplar. Parallellt med Roxette höll Marie Fredriksson solokarriären vid liv och släppte bland annat "Efter stormen" och singeln "Sparvöga" 1989.

Genombrottet internationellt kom när låten "The look" från albumet "Look sharp!" började klättra på amerikanska Billboardlistan och nådde förstaplatsen 1989 – utan att bandet hade ett skivkontrakt i USA. Ett amerikanskt fan som varit utbytesstudent i Sverige hade nämligen lämnat plattan till sin lokala radiostation och därifrån hade den spridit sig över landet.

– "Håll dig hemma i Sverige" tyckte alla andra, men det tyckte inte jag, har hon berättat.

Fyra listettor

Nu följde en rad hits, bland annat sjöng Marie Fredriksson den bitterljuva balladen "It must have been love" som råkade hamna på soundtracket till lågbudgetfilmen "Pretty woman" och blev deras tredje listetta i USA. Roxette skulle totalt pricka in fyra stycken.

1991 släppte Roxette albumet "Joyride" som kom att säljas i 11 miljoner exemplar. Bandet turnerade över hela världen. Marie Fredriksson träffade sin man, musikern Mikael Bolyos, och de gifte sig tre år senare, 1994 och fick två barn. 1996 släppte hon albumet "I en tid som vår", där singeln "Tro" blev en hit.

2002 föll Marie Fredriksson ihop i sitt hem efter en joggingrunda och det visade sig att hon, som då var 44 år gammal, hade drabbats av en hjärntumör. Efter strålbehandlingen fick hon nedsatt syn på ett öga, svårt att gå och kunde inte läsa och skriva. 2006 blev hon friskförklarad och tre år senare var hon för första gången sedan sjukdomen tillbaka på scenen med Roxette. Året därpå uppträdde hon och Per Gessle i anslutning till kronprinsessan Victorias bröllop.

Lära sig tala

2013 släppte hon "Nu!", sin första skiva med egna låtar på svenska på 17 år. I en intervju med TT inför släppet berättade hon att hon efter sjukdomen varit tvungen att lära sig tala – och även sjunga – på nytt.

– Det var en stor sorg. Men jag var så rädd för jag visste inte hur det skulle bli med allt. Inom mig kände jag att "jag ska fixa detta, jag har inte tid att dö ännu". Det sade jag ofta, även om oddsen var dåliga, berättade hon.

Under 2014–2016 genomförde Roxette en lång världsturné, "XXX - the 30th anniversary tour", men i april 2016 meddelade man att samtliga planerade spelningar skulle ställas in. Marie Fredriksson hade avråtts från att framträda av läkare. 2018 genomförde Per Gessle en Europaturné med Roxette utan henne.

– Jag försöker inte ersätta Marie, det går inte och jag har ingen anledning att försöka. Men tyvärr tror jag inte att vi kommer stå på scen tillsammans igen, sade han då till TT.