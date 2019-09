McCartney och Starr gör okänd Lennon-låt

Foto: AP/TT

Paul McCartney och Ringo Starr gör gemensam sak och spelar in en låt av framlidne Beatles-kollegan John Lennon. Lennon skrev låten "Grow old with me" under inspelningen av "Double fantasy", skivan han gjorde innan han sköts till döds utanför sitt hem i New York 1980.

"Grow old with me" kommer att finnas med på Starrs kommande album "What's my name" som släpps i oktober. Även Beatles-medlemmen George Harrison, som avled 2001, medverkar på låten

– Så John är med, på ett sätt. Och jag är med och Paul också. Och om man verkligen lyssnar spelar stråkarna en rad från Harrisons . Så på ett sätt är det alla vi fyra, säger Starr till och tillägger att han alltid blir väldigt känslosam när han tänker på John Lennon:

– Jag bara älskar den här låten och jag sjunger den så bra jag bara kan. Jag har gjort mitt bästa. Vi har gjort vårt bästa.