McEnroe servar upp för Netflix

Foto: MARK AVERY/AP/TT

John McEnroe är klar för sin första Netflix-serie. Tennislegendaren ska vara berättarröst i Mindy Kalings komediserie "Never have I ever", som får premiär under nästa år.

McEnroe berättade om sin insats i amerikanska pratshowen "Late Night With Seth Meyers", där titeln på den tidigare aviserade serien också avslöjades.

Serien är inspirerad av Kalings egen uppväxt och handlar om en indisk-amerikanskas komplicerade uppväxt och vardagliga liv.

– Mindys föräldrar var stora tennisentusiaster. De brukade se mig spela då för länge sedan, säger McEnroe i programmet.

John McEnroe vann sammanlagt 17 grand slam-titlar i tennis, varav sju i singel. Efter den aktiva karriären har han arbetat som tenniskommentator i amerikansk och brittisk tv. Han har även synts i en rad filmer, senast "Ocean's 8" i fjol, och då oftast spelat sig själv.

Det ser han ut att göra även i "Never have I ever", berättarrösten ska vara huvudpersonen Devis pappas stora idol.

"Never have I ever" är skapad av Kaling och Lang Fisher, duon som även låg bakom "The Mindy project".