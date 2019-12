MCR gjorde första konserten på sju år

Foto: Tom Hevezi/AP/TT

My Chemical Romance gjorde på fredagen sitt första scenframträdande sedan 2012. Under spelningen i Los Angeles bjöd de publiken på låtar från sina fyra studioalbum med "Welcome to the black parade" som avslutningsnummer, skriver Billboard.

Samtidigt uttryckte sångaren Gerard Way bandets tacksamhet över att få möta fansen igen.

"Vi visste inte om vi någonsin skulle få vara med om det här igen så vi uppskattar att ni har tagit er hit", sade han, enligt People.

Det var i slutet av oktober som det alternativa rockbandet från New Jersey, som splittrades 2013, meddelade att de skulle återförenas för ett fåtal konserter. Härnäst väntar spelningar i Australien, Nya Zeeland och Japan.

My Chemical Romance bildades 2001 och gav ut sitt senaste studioalbum "Danger days: The true lives of the fabulous killjoys" 2010.