Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Hyllade skådespelaren från ”Sällskapsresan” har avlidit och påven kritiseras efter kyssförbud. Här är nattens nyheter – lokalt och i omvärlden.

Skåne

Ann-Louise Hanson från Kristianstad åker på ny turné. Hon debuterade vid 15 års ålder som professionell sångerska. Nu firar hon 60 år på scenen och 75 år i livet med att ge sig ut på folkparksturné. Premiär blir det i Stockholm den 25 maj och själva födelsedagen firas den 4 april.

Nyligen deltog Hanson i Melodifestivalen med "Kärleken finns kvar", en hyllning till vännen Barbro "Lill-Babs" Svensson, som gick bort i fjol. Låten slutade på en fjärdeplats i deltävling fyra i Lidköping.

Ann-Louise Hansons karriär tog fart med låten "Är du ensam i kväll?" 1961, en svensk version av Elvis Presleys "Are you lonesome tonight?". Hon har sjungit in över 600 låtar, deltagit tretton gånger i Melodifestivalen och haft 50 låtar på Svensktoppen. På cv:t finns visturnéer med Fredrik Åkerström och Cornelis Vreeswijk, en roll i musikalen "Cats" på Cirkus i Stockholm och 20 års samarbete med Siw Malmkvist och Lill-Babs.

Sverige

Den norske skådespelaren Jon Skolmen har avlidit, rapporterar NRK. Han är mest känd för "Sällskapsresan"-filmerna, där han spelade den levnadsglade Ole mot Lasse Åbergs tillbakadragne rollfigur Stig-Helmer Olsson.

Jon Skolmen blev 78 år.

Regeringen föreslår att sanktioner ska kunna riktas mot advokater som bryter mot penningtvättsreglerna, enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

– Nu förtydligas vilket ansvar man har som advokat när det gäller penningtvätt och ger myndigheterna möjlighet att både ge höga böter och dra in tillståndet om man inte sköter sig, säger han till SVT Nyheter.

Enligt förslaget ska Advokatsamfundet kunna lämna över ärenden till länsstyrelserna som fattar beslut om sanktioner.

– Advokatbyråer har varit inblandade i stora penningtvättshärvor. Vi har till exempel haft stora byråer i Panama som har slussat flera miljarder dollar. Vi måste säkerställa att något liknande inte kan hända här. Vi ska inte ha penningtvätt genom svenska advokatbyråer, säger Per Bolund.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober.

Polis, ambulans och räddningstjänst kallades till Märsta station natten mot fredag efter larm om en explosion, skriver polisen på sin sajt.

– Vi är på plats, det finns inga rapporter om personskador. Det är entrédörren till en restaurang som har fått sig en smäll, säger Hans Eriksson, ledningsoperatör vid Storstockholms räddningscentral till UNT.

Larmet kom vid 03.30, en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse har inletts.

Världen

Traditionen att välönskare och troende får chansen att kyssa påvens ring för att visa sin respekt går flera hundra år tillbaka i tiden. Men när ceremonin skulle utföras i veckan tillät inte påve Franciskus detta – i stället drog han bort handen gång på gång.

Ett klipp på när påven tar emot den långa raden med väntande människor har spridits flitigt på nätet. Personerna kommer fram en och en, leende, fattar påvens händer, böjer sig ner eller går ner på knä, och försöker kyssa hans hand. Men varje gång drar påven snabbt undan handen eller håller den oåtkomlig.

Efter att videon blev viral kallade vissa konservativa kritiker Franciskus beteende för "respektlöst", skriver The Guardian. Påvens talesperson Alessandro Gisotti har dock en annan förklaring: Han ville inte sprida bakterier.

– Den helige fadern sade att motiveringen var enkel: hygien. Han ville undvika risken för smittspridning bland folket, inte för sig själv, säger Gisotti.