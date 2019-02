Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Flera bränder i Skåne, hudklinik försökte ta bort tatueringar med syra och Schweiz vill bli hackade. Här är nattens nyheter, lokalt och i omvärlden.

Skåne

Räddningstjänsten kallades vid tio över tre i natt till en pågående bilbrand på Ängsgatan i Sjöbo.

– Bilen var helt övertänd när räddningstjänsten kom fram till platsen. Ytterligare några bilar som stod i närheten har skadats, men branden har släckts, säger Jonathan Jansson teamledare på Sos alarm.

Under torsdagskvällen grep polisen i Kristianstad två personer misstänka för narkotikabrott. Polisen kommer under fredagsmorgonen att fortsätta utredningsarbetet mot de båda männen och kan i därför i nuläget inte ge ut några detaljer.

– Det som jag kan säga är att de greps inne i Kristianstad under torsdagskvällen och att de anhölls nu under natten. Rubriceringen är grovt narkotikabrott. Mer än så kan jag inte gå in på i nuläget, säger Peter Frostlund inre befäl på polisen i Kristianstad.

En lagerlokal i Helsingborg har brunnit under natten mot fredagen.

Larmet kom 22.36 och på fredagsmorgonen var räddningstjänsten fortfarande på plats.

Enligt polisen, som misstänker att det kan röra sig om en anlagd brand, förvaras torrskaffningsvaror till livsmedelsindustrin i byggnaden.

– Det är ett stort godsvärde. Någon naturlig orsak till att det börjat brinna har vi inte hittat, säger Peter Martin, vakthavande befäl vid polisen region Syd.

E6:an stängdes av i flera timmar i natt efter att två lastbilar kolliderat mellan trafikplats Löddeköpinge och trafikplats Lundåkra.

Speciella bärgare fick kallas in för att transportera bort fordonet. Ingen person har kommit till skada i olyckan.

Vid halv fyra i natt larmades räddningstjänsten till ett flerfamiljshus på Bäckavägen i Perstorp. Enligt Sos alarm har det brunnit i ett förråd.

– Räddningstjänsten har varit på plats och släckt branden samt ventilerat fastigheten. Det har varit mycket rökutveckling i huset, säger Jonathan Jansson teamledare på Sos alarm.

Sverige

En kvinna på en hudklinik i åtalas för vållande till kroppsskada efter att försökt ta bort en tatuering på en kunds långfinger.

När laserbehandlingen blev för smärtsam smetade 55-åringen på triklorättiksyra. Även det gjorde ont, men kunden plåstrades om och skickades hem, enligt Hallandsposten.

Några dagar senare konstaterade en läkare att kunden drabbats av tredje gradens brännskador, och hon tvingades genomföra en hudtransplantation.

Tre personer fick lättare rökskador, varav en fördes till sjukhus, efter en brand i stadsdelen Majorna i Göteborg under natten, uppger polisen för GT.

Larmet kom strax efter midnatt och räddningstjänsten genomförde en stor insats. Räddningstjänsten Storgöteborg uppger för TT att det brunnit i en lägenhet på första våningen i ett flerfamiljshus, och att de boende i trappuppgången fick evakueras.

Vid 03-tiden var branden släckt och ansvaret har lämnats över till fastighetsägaren.

Världen

Den kropp som bärgats från det försvunna flygplanet där fotbollsspelaren Emiliano Sala färdades har nu bekräftats som den argentinske stjärnan.

"Kroppen som bärgades till Portland har formellt identifierats av rättsläkaren i Dorset som den professionelle fotbollsspelaren Emiliano Sala. Familjerna till herr Sala och piloten David Ibbotson har underrättats. Våra tankar är med dem", skriver Dorset-polisen på Twitter.

Den 28-årige argentinaren Sala var på väg till sin nya brittiska klubb Cardiff från franska Nantes när planet, en Piper Malibu, försvann den 21 januari. Sala och piloten Ibbotson var de enda personerna ombord.

Schweiz erbjuder 450 000 kronor till den som lyckas hacka landets elektroniska röstningssystem.

Från 25 februari till 24 mars ordnas ett testval. Alla som vill testa sina talanger som hackare bjuds in att försöka manipulera rösträkningen, avslöja valhemligheter eller ta sig förbi säkerhetssystemen på andra sätt.

Belöningar på sammanlagt 1,37 miljoner kronor erbjuds. Hur stor belöningen blir beror på hur framgångsrik hackaren har varit. Högsta möjliga summa, drygt 450 000 kronor, får den som lyckas manipulera rösträkningen utan att upptäckas.

Syftet med utmaningen är att kontrollera säkerheten och kanske kunna täppa till luckor. Schweiz håller ofta folkomröstningar och elektroniska röstsystem har testats i flera kantoner sedan 2004. Nu har regeringen lovat att försöka införa ett landsomfattande elektroniskt valsystem inom två år.