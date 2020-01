MIA fick hedersorden sydd av mamma

Foto: Yui Mok/AP/TT

Den brittiska rapparen MIA (Maya Arulpragasam) har tagit emot den brittiska hedersmedaljen MBE (Most excellent order of the British Empire) från prins William.

Med sig till ceremonin på Buckingham Palace hade hon sin mamma, sömmerskan Kala Pragasam, som inte bara givit namn åt ett av MIA:s album utan också under tre decennier var en av två kvinnor som för hand sydde bandet till MBE-medaljerna. Den andra kvinnan var MIA:s kusin, skriver NME.

"Att få den här medaljen betyder så mycket på så många nivåer", skriver MIA på sitt Instagramkonto där hon också förklarar att hon tog emot medaljen för att hedra sin mamma "som arbetade för minimilön för att ge oss ett bättre liv".

MIA lade också ut en närbild på sin medalj och förklarade att hon fått en som hennes mamma en gång sytt. De medaljer som tillverkas i dag är inte längre fästa på samma handsydda rosett.