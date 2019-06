Midsommarvädret – så lyder senaste prognosen

Den senaste prognosen inför midsommarafton bjuder på högt och lågt, både sol och regn.

Helgen kommer däremot bli desto mer stabil inför nästa veckas högtrycksrygg.

Håller de senaste dagarnas sommarvärme i sig till midsommarafton?

Väderprognosen inför midsommarafton uppdateras ständigt och den senaste prognosen innehåller en blandad kompott för helgen.

Under torsdagen kommer ett område med svalare temperaturer att dra in över Götaland och beröra även Skåne.

– Regn och småskurar kan komma att passera, men troligtvis är de sydligaste delarna av Skåne skonade från detta, säger Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI.

Temperaturen kommer trots den kalla luften, att ligga på dryga 20 somriga grader.

Mindre stabilt på midsommarafton

På midsommarafton blir det däremot en väderväxling. Det blir något lägre temperaturer och lite mer ostabilt väder.

– Västanvinden kommer dra in en del stackmoln som växer till sig under dagen. Man får räkna med att hela länet kommer ha lokala regnskurar som passerar under dagen, så man får fira förberedd.

Troligtvis kommer temperaturen att växla mellan 17 till 20 grader, men när solen är framme kommer sommarvärmen med den.

Under helgen kommer det som ska bädda inför nästa veckas väder: nämligen en högtrycksrygg.

– Helgen kommer bli stabil och jämn temperaturmässigt. Vi får räkna med dryga 20 grader och solsken. Nästa vecka kommer högsommarvärmen på riktigt att dra in med ett kraftigt högtryck.

Med högtrycksvärmen kommer även åskrisken tillbaka.

– Det kan bli ostadigt väder från och med mitten av nästa vecka med ovädersbetonat åskväder.