Misstänks ha smugglat öl för miljonbelopp

Foto: Johan Nilsson/TT

Två personer i Malmö är misstänkta för grov smuggling efter att ha fört in stora mängder alkohol i Sverige.

– Det är tiotusentals flak med öl. Det är miljonbelopp vi pratar om, säger Michael Nelander, regionchef vid Tullverket, till Sydsvenskan.

Tidigt på tisdagsmorgonen slog Tullverket tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket till mot en kvinna och en man.

– För vår del rör det illegal införsel av alkohol, och de andra myndigheterna har andra misstankar mot dem, säger Nelander.

De två misstänkta har kartlagts under ungefär ett halvår. Under den tiden har de gjort hundratals resor över Öresundsbron och fört in alkohol i Sverige.

Vart alkoholen sedan tagit vägen är oklart.

– Det är sådant vi får se nu efter att vi gjort husrannsakan och säkrar bevisning, så som datorer, säger Michael Nelander.