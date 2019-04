Misstänkt mordförsök på nattklubb i Stockholm

Foto: Johan Nilsson/TT

En 50-årig man har stickskadats på en nattklubb på Södermalm i Stockholm. Mannen fick skador i bålen och fördes till sjukhus med ambulans.

– Vi har gripit två män i 30-årsåldern misstänkta för försök till mord och vi ska arbeta med att ta reda på vad som har hänt, säger polisens presstalesperson Towe Hägg till TT.

Det var strax före tre natten till fredag som polisen fick in samtalet via SOS Alarm om att en person var skadad inne på nattklubben. Polisens tekniker har undersökt nattklubben under natten och ett vapen anträffades i närheten av brottsplatsen. Det har tagits i beslag och ingår i utredningen.